Камеры сняли «голую» драку родителей-наркоманов из Владимира с рыдающим малышом на руках

Во Владимире мужчина и его сожительница привлекли внимание соседей своим неадекватным поведением и ссорой сначала в лифте, а потом возле дома, при этом женщина держала на руках младенца и несколько раз едва его не уронила. Полиция начала проверку.

Неадекватные родители во Владимире. Видео © Telegram / Плохие новости 18+

«Утром 12 декабря в дежурную часть УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение от очевидцев о неадекватном поведении мужчины и женщины на улице 3-я Кольцевая областного центра, вместе с которыми находился ребёнок без верхней одежды», — говорится в заявлении МВД по региону.

22-летняя мать малыша и 27-летний отец скандалили, спускаясь в лифте. Мужчина был практически голый, а женщина в пижаме, ребёнка они также вынесли на улицу раздетым. Всё это время годовалый мальчик плакал навзрыд, но родители не обращали на него внимания. Возле дома женщина упала, чудом не уронив сына, после чего мужчина вырвал ребёнка из её рук и, как тряпку, понёс его, закинув на плечо.

Прибывшая полиция задержала обоих, их отправили в больницу для прохождения медицинского освидетельствования. По предварительной информации, они находились под воздействием алкоголя или наркотиков. Малолетний мальчик также госпитализирован. Будет решаться вопрос об изъятии его из семьи.