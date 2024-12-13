Мао Нин, официальный представитель МИД Китая прокомментировала высказывания сенатора Рика Скотта из Флориды, который утверждал, что китайский чеснок якобы выращивается в сточных водах и при эксплуатации труда. Об этом сообщает Reuters.

«Не знаю, заметили ли вы, что ложь и абсурдные теории американского политика вызвали насмешки китайских интернет-пользователей. Я уверена, что чеснок и не предполагал, что может представлять большую угрозу для США», — отметила официальный представитель МИД КНР. Мао Нин также напомнила, что в США всё больше товаров, произведённых в Китае, начинают квалифицироваться как «угроза национальной безопасности». В связи с этим дипломат призвала Вашингтон отказаться от политики сдерживания роста и протекционизма. Она подчеркнула, что подобные заявления о не имеют под собой никаких фактических оснований и являются лишь частью антикитайской риторики, которая набирает популярность в штатах.

По словам чиновницы, чеснок не только не представляет угрозу для американцев, но и является важным элементом торговли между нашими странами. Она подчеркнула, что Китай производит высококачественную продукцию, которая пользуется большим спросом на мировом рынке.

Сенатор Рик Скотт ранее заявлял, что китайский чеснок может угрожать здоровью американцев и даже национальной безопасности. Кроме того, он настаивал на том, что страна использует экономическую агрессию для расширения своего влияния на международной арене, в том числе через поставки аграрной продукции. Американские политики, по мнению китайского представителя, часто склонны возводить угрозы там, где их нет, лишь бы оправдать свою протекционистскую политику.