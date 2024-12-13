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13 декабря, 10:35

Не двигаются ни на сантиметр: В Дагестане спасают лошадей, которых глина сковала и утягивает на дно

В Дагестане несколько лошадей застряли в глиняной яме, погиб один скакун

Несколько лошадей провалились и застряли в глиняной яме в Дагестане. Один из скакунов погиб, а остальные не могут сдвинуться ни на сантиметр, сообщает SHOT.

В результате происшествия в Дагестане скончалась одна лошадь, ещё три скакуна проявляют признаки жизни. Видео © SHOT

Прогнозы жителей Цунтинского района, где случилось происшествие, остаются пессимистичными. Спасти животных будет крайне трудной задачей, ведь грязь всё больше затягивает лошадей, а плохие погодные условия создают дополнительные сложности. В настоящее время трое скакунов проявляют признаки жизни и стараются изо всех сил выбраться.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Иркутской области сотрудники охотнадзора и ветеринары помогли косуле, которая застряла между прутьями металлического забора. После осмотра животное отпустили.

Обложка ©

SHOT

Наталья Афонина
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