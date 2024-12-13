«Дебош и нападение»: Рождественская вечеринка в Букингемском дворце обернулась скандалом

Рождественская вечеринка для сотрудников Букингемского дворца, официальной резиденции британских монархов, завершилась скандалом и арестом одной из горничных, пишет Sun. Вечеринка началась во дворце, где около 50 сотрудников собрались для дружеского празднования. После этого они отправились в паб All Bar One на Виктория-стрит, чтобы продолжить веселье. События вышли из-под контроля, когда 24-летняя горничная начала вести себя агрессивно: она швыряла и разбивала стаканы, а также попыталась ударить менеджера заведения.

«Я никогда не видел, чтобы один человек так сходил с ума во время ночной тусовки. Она была на другом уровне», — отметил один из очевидцев.

Полиция прибыла на место происшествия в 21:21 после сообщений о беспорядках. Горничную арестовали по подозрению в нападении, нанесении ущерба и нарушении общественного порядка. Она провела ночь в камере и была освобождена на следующий день с выписанным штрафом.

Инцидент вызвал обеспокоенность, так как он произошёл на фоне предупреждений о возможных беспорядках на рождественских вечеринках, особенно в преддверии так называемой «пятницы чёрных глаз». Представитель Букингемского дворца сообщил, что, несмотря на то, что это была неофициальная светская вечеринка, будет проведено полное расследование, и к участникам будут применены дисциплинарные меры.

Напомним, что здание Букингемского дворца с 775 комнатами служит местом для официальных приёмов и частной жизни членов королевской семьи. Впервые дворец стал королевской резиденцией в 1837 году, когда королева Виктория переехала сюда из Сент-Джеймского дворца. С тех пор он неоднократно перестраивался.

Каждое лето Букингемский дворец открывает свои двери для посетителей, предлагая уникальную возможность увидеть 19 великолепных парадных залов, включая знаменитый Тронный зал, который часто используется для королевских свадебных фотографий. В залах представлены произведения искусства таких мастеров, как Рембрандт, Рубенс и Ван Дейк.