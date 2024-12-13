Яркая Луна закроет вид на пик метеорного потока Геминиды

Метеорный поток Геминиды, который мог бы подарить любителям астрономии до 150 «падающих звёзд» в час, окажется невидимым в этом году из-за яркой Луны, находящейся в фазе, близкой к полнолунию. Об этом сообщили в пресс-службе московского планетария.

«Геминиды – один из самых мощных ежегодных метеорных потоков, который активен с 4 по 17 декабря. Пик активности приходится на ночь с 13 на 14 декабря, когда скорость достигает до 150 метеоров в час. Однако в этом году условия наблюдения неблагоприятны: яркий свет Луны практически полностью скроет метеоры», – сообщили астрономы.

Геминиды известны своей необычной природой: они образованы не кометой, как большинство других потоков, а объектом 3200 Фаэтон – промежуточным телом между астероидом и кометой. Фаэтон был открыт в 1983 году с помощью инфракрасного космического телескопа и не имеет ни газовой оболочки, ни хвоста.

Радиант метеорного потока находится в созвездии Близнецы, рядом со звездой Кастор. Обычно это позволяет легко отыскать направление для наблюдений. Наилучшее время для просмотра Геминид – около двух часов ночи, когда радиант поднимается высоко над горизонтом.

Несмотря на неблагоприятные условия, любители звёздного неба могут попытаться найти менее яркие метеоры при ясной погоде. Вскоре после Геминид ожидается ещё один метеорный поток – Урсиды, активный с 17 по 26 декабря, с пиком в ночь на 22 декабря. Однако и здесь прогнозы неутешительны: максимум потока составит лишь около 10 метеоров в час, а наблюдениям снова помешает свет Луны, которая будет освещена на 58%. Урсиды образованы кометой 8P/Туттля и лучше всего видны в северном полушарии, где созвездие Малая Медведица остаётся над горизонтом всю ночь.

Для тех, кто пропустит эти метеорные потоки, стоит надеяться на будущие звездопады в следующем году, которые, возможно, окажутся более зрелищными.