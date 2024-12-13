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Регион
13 декабря, 10:56

В Москве задержали члена избиркома с амфетамином

В Москве задержан член избиркома, когда он забирал закладку с наркотиками

Задержанный за наркотики в Москве. Обложка © Telegram / SHOT

Задержанный за наркотики в Москве. Обложка © Telegram / SHOT

В Москве полиция задержала члена избиркома Дмитрия Лукашенко, когда он забирал закладку с наркотиками, у него изъяли амфетамин весом около 9 граммов. Об этом пишет SHOT. Подозреваемый вину не признал и заявил, что наркотики держал для личного пользования, без цели продажи.

По данным SHOT, 41-летний Лукашенко числился членом территориальной избирательной комиссии района Фили-Давыдково в Москве. Полиция задержала мужчину около четырёх утра возле ТЦ «Вегас». На него вышли после того, как он заказал наркотики через Даркнет. Подозреваемого скрутили, когда он уснул в своей машине на парковке. Затем его увезли в отдел полиции и досмотрели. При себе у Лукашенко был пакетик с амфетамином. Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ о незаконном сбыте наркотических веществ.

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Татьяна Миссуми
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