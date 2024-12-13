Уборщица выпала из самолёта в аэропорту Пулково и сломала позвоночник
Самолёт, из которого выпала женщина. Фото © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура
В петербургском Пулково сотрудница аэропорта упала с трапа самолёта на асфальт, когда пришла убираться в салоне. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры в своём Телеграм-канале.
Уборщица упала с трапа на асфальт. Фото © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура
По предварительным данным, вечером 11 декабря женщина убиралась на борту самолёта, но оступилась на телетрапе. Остальное сделала гравитация. Врачи диагностировали пострадавшей перелом поясничного отдела позвоночника и сотрясение мозга. В прокуратуре организовали проверку по факту травмирования сотрудницы службы хозяйственно-бытового обслуживания судов.
«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства об охране труда», — сказано в публикации.
Ранее Life.ru рассказывал, как в аэропорту Сан-Паулу (Бразилия) произошло столкновение двух пассажирских самолётов. Airbus A320neo местной авиакомпании Latam Brazil, движущийся по рулежной дорожке, задел крылом хвост Airbus A319 той же компании.