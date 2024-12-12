У самолёта с россиянами на борту треснуло лобовое стекло во время полёта

У самолёта национальной авиакомпании Таджикистана Somon Air, на борту которого находились россияне, треснуло лобовое стекло во время полёта. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошёл в среду, 11 декабря, с Boeing 737-900, который следовал рейсом из Душанбе в Новосибирск. Незадолго до посадки на левом боку лобового стекла произошло растрескивание. Тем не менее, посадка прошла успешно, и никто не пострадал.

По информации источника, воздушное судно было отстранено от эксплуатации после ЧП.