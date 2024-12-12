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12 декабря, 13:48

У самолёта с россиянами на борту треснуло лобовое стекло во время полёта

У летевшего из Душанбе в Новосибирск Boeing 737-900 треснуло лобовое стекло

У самолёта национальной авиакомпании Таджикистана Somon Air, на борту которого находились россияне, треснуло лобовое стекло во время полёта. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошёл в среду, 11 декабря, с Boeing 737-900, который следовал рейсом из Душанбе в Новосибирск. Незадолго до посадки на левом боку лобового стекла произошло растрескивание. Тем не менее, посадка прошла успешно, и никто не пострадал.

По информации источника, воздушное судно было отстранено от эксплуатации после ЧП.

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Ранее частный двухмоторный самолёт Piper Navajo совершил вынужденную посадку на оживлённую автомагистраль в техасском городе Виктория. В результате жёсткого приземления фюзеляж воздушного судна разломился надвое, придавив несколько автомобилей. А в аэропорту Сан-Паулу (Бразилия) произошло столкновение двух пассажирских самолётов. Airbus A320neo местной авиакомпании Latam Brazil, движущийся по рулежной дорожке, задел крылом хвост Airbus A319 той же компании.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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