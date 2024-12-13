Секс-коуч рассказала, какие признаки выдают сымитированный оргазм

Имитация оргазма — распространённое явление, о котором многие предпочитают не говорить вслух. Однако поймать «актёра» в постели можно, уверяют эксперты. О признаках, свидетельствующих о фальшивом оргазме, рассказало издание Metro.

В вопросе журналистам помогла разобраться секс-коуч Аннабель Найт. По её словам, у сымитированного оргазма есть сразу несколько признаков. Во-первых, это отсутствие зрительного контакта. Если партнёр избегает смотреть в глаза во время интима, это может говорить о дискомфорте или эмоциональной отстранённости. Взгляд глаза в глаза является ключевым элементом доверия и связи между партнёрами.

Ещё один важный признак — отсутствие зеркалирования. Когда люди эмоционально синхронизированы, они часто копируют язык тела друг друга. Если партнёр вас не зеркалит, это может говорить об эмоциональной отчуждённости. Жёсткость и напряжение тела также могут выдавать фальшь в постели. Люди, которые искренне вовлечены в интимный момент, обычно демонстрируют расслабленный язык тела. Напряжённые плечи или сжатые руки могут свидетельствовать, что человек не полностью присутствует в моменте.

Несоответствующие выражения лица — ещё один индикатор. Истинные эмоции обычно отражаются на лице. «Если гримасы кажутся натянутыми, не соответствуют языку тела или текущей ситуации, это может указывать на то, что они поддельные», — подчеркнула Аннабель Найт.

Резкие перепады отстранённости и чрезмерной эмоциональности также могут быть признаком имитации. Кстати, оргазм имитируют не только женщины. Мужчины тоже нередко «играют» в постели. Их мотивация часто связана с желанием избежать неловкости или обид со стороны партнёрши. По той же причине к фальшивым оргазмам прибегают и женщины. К распространённым поводам для имитации оргазма также относят желание побыстрее завершить надоевший половой акт. В этом признаются как мужчины, так и женщины.