Органы власти в России теперь могут засекречивать данные в военное время

В России госорганы всех уровней, а также прокуратура и следствие смогут засекретить информацию о своей деятельности в период военного положения. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ появился на портале правовых актов.

«[Разрешается] введение в соответствии с указом Президента РФ на территории, на которой введено военное положение, ограничений доступа к информации о своей деятельности, деятельности органов местного самоуправления и организаций», — говорится в тексте.

Также у Верховного суда РФ, Генеральной прокуратуры РФ и Следственного комитета РФ появились полномочия при необходимости ограничивать доступ к различным сведениям о деятельности судов, прокуратуры и следственных органов во время действия военного положения.