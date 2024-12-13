Органы власти в России теперь могут засекречивать данные в военное время
Путин подписал закон о праве госорганов скрывать информацию в военное время
В России госорганы всех уровней, а также прокуратура и следствие смогут засекретить информацию о своей деятельности в период военного положения. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ появился на портале правовых актов.
«[Разрешается] введение в соответствии с указом Президента РФ на территории, на которой введено военное положение, ограничений доступа к информации о своей деятельности, деятельности органов местного самоуправления и организаций», — говорится в тексте.
Также у Верховного суда РФ, Генеральной прокуратуры РФ и Следственного комитета РФ появились полномочия при необходимости ограничивать доступ к различным сведениям о деятельности судов, прокуратуры и следственных органов во время действия военного положения.
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин 1 декабря утвердил ФЗ «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Суммарный доход федбюджета в 2025 году ожидается на уровне 40,296 триллиона рублей, указано в законе. В 2026-м этот показатель достигнет 41,84 триллиона, а в 2027-м — 43,154 триллиона.
Life.ru