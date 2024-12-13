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Регион
13 декабря, 11:40

В ЛНР задержали члена украинского нацбата «Айдар»*

В Луганской Народной Республике задержали участника запрещённого в России украинского батальона «Айдар»*, который с 2019 года воевал против мирных жителей. Вину он признал и раскаялся, сообщили в пресс-службе СК по региону.

Задержание украинского боевика. Видео © Telegram / Следком ЛНР

«Следователем следственного управления Следственного комитета РФ по ЛНР задержан боец батальона «Айдар»* за участие в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ)», — говорится в сообщении СК.

В ряды 24 батальона территориальной обороны «Айдар»* мужчина вступил в январе 2019 года. Он рассказал на камеру, что после прохождения подготовки принимал участие в атаках против мирных жителей и в боях с подразделениями Народной милиции ЛНР, в том числе в Попасной. Обвиняемый раскаялся в содеянном, вскоре его заключат под стражу.

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Ранее Life.ru сообщал, что суд вынес первый приговор за вторжение ВСУ в Курскую область. Двух мужчин, которые бесчинствовали во время вторжения в мирный регион теперь ждёт долгая отсидка. Когда вэсэушников взяли в плен, в их телефонах нашли записи о похищении 11 российских призывников и трёх неустановленных гражданских лиц, которых вывезли на территорию Украины.

*Организация, внесённая в реестр террористов и экстремистов и запрещённая на территории России.

Обложка ©

Telegram / Следком ЛНР

Александра Мышляева
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