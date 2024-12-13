Россияне кинулись скупать автомобили из-за повышения утильсбора

Осенью 2024 года в России наблюдается значительное увеличение интереса к покупке новых автомобилей. По данным различных источников, спрос вырос на 34,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной причиной этого роста стало повышение утилизационного сбора, который вступит в силу с 1 января 2025 года, пишет газета «Известия».

Эксперты отмечают, что повышение утильсбора с октября 2024 года стало катализатором для увеличения покупательской активности. Новые автомобили рассматриваются как инвестиция, поскольку ожидается, что их стоимость значительно возрастёт в 2025 году. Утилизационный сбор — это обязательный платёж, направленный на финансирование утилизации автомобилей, когда они выходят из эксплуатации. Сбор увеличится на 70–85% и будет ежегодно индексироваться на 10–20% до 2030 года.

Среди брендов лидером по спросу стал ВАЗ с долей 23,6%. За ним следуют китайские марки, такие как Haval (10%), Chery (7,2%), Geely (7%) и Changan (5,4%). В сегменте моделей наиболее популярна Lada Granta (8,9%), затем идут Vesta (4,9%) и Haval Jolion (4,3%). Lada Largus показала наибольший рост интереса, увеличившись более чем в 10 раз.

Аналитики прогнозируют, что в начале 2025 года спрос на новые автомобили может снизиться на 10–20%, а цены вырастут на 10–15%. Это связано с увеличением утилизационного сбора и изменениями в банковском кредитовании. Рост цен на новые автомобили неизбежно отразится на вторичном рынке, увеличивая спрос и стоимость подержанных машин. В сегменте автомобилей с пробегом лидирует Lada с долей 27,6%, за ней следуют Toyota и Hyundai.

Повышение утилизационного сбора и его последствия уже начали оказывать значительное влияние на российский авторынок. Покупатели стремятся приобрести новые автомобили до очередного роста цен, что стимулирует спрос. Однако, в долгосрочной перспективе, рынок может столкнуться с трудностями из-за увеличения стоимости автомобилей и изменений в кредитной политике.