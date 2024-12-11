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Регион
11 декабря, 12:37

В ДНР открыли официальный дилерский центр автомобилей УАЗ

В Донецкой Народной Республике открылся официальный дилерский центр УАЗа, который будет заниматься продажей автомобильной техники, а также обеспечивать гарантийное и сервисное обслуживание. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Денис Пушилин.

Видео © Telegram / Пушилин Д. В.

«Теперь жители республики смогут обслуживать и ремонтировать свои автомобили на высоком заводском уровне», – отметил Пушилин.

Он добавил, что компания ООО "УАЗ" организует прямые поставки автомобильной техники в ДНР, а также обеспечит ее гарантийное и сервисное обслуживание.

«В условиях специальной военной операции мы убедились, что надежные и проходимые автомобили УАЗ являются верными помощниками как в мирной жизни, так и на фронте», – подчеркнул он.

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Напомним, что в 2022 году власти ДНР сообщили, что университет «Синергия» открыл своё представительство в Донбассе. А в 2023-м Промсвязьбанк приобрёл ООО «ПСБ Донецк» и ООО «ПСБ Луганск» — кредитные учреждения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Обложка ©

Telegram / Пушилин Д. В.

Марина Фещенко
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