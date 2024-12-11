В ДНР открыли официальный дилерский центр автомобилей УАЗ

В Донецкой Народной Республике открылся официальный дилерский центр УАЗа, который будет заниматься продажей автомобильной техники, а также обеспечивать гарантийное и сервисное обслуживание. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Денис Пушилин.

«Теперь жители республики смогут обслуживать и ремонтировать свои автомобили на высоком заводском уровне», – отметил Пушилин.

Он добавил, что компания ООО "УАЗ" организует прямые поставки автомобильной техники в ДНР, а также обеспечит ее гарантийное и сервисное обслуживание.