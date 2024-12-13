В 2025 году выпустят бюджетные смартфоны с высокоёмкими аккумуляторами

В 2025 году на рынке смартфонов ожидается значительное увеличение числа моделей с высокоёмкими аккумуляторами. Об этом сообщает Android Authority. Тенденция обусловлена технологическими прорывами в разработке батарей — теперь получится увеличить ёмкость батареи без увеличения габаритов устройств. Одним из первых представителей нового поколения стал Realme Neo 7, оснащённый аккумулятором на 7000 мАч.

По данным Android Authority, производители смартфонов всё больше ориентируются на потребителей, для которых длительное время автономной работы важнее, чем новейшие функции искусственного интеллекта. Увеличение автономности станет одним из главных трендов 2025 года. Кроме того, такие батареи будут доступны не только в флагманских, но и в бюджетных моделях, обеспечивая пользователям два-три дня автономной работы.

Инсайдер Digital Chat Station сообщил, что в 2025 году на рынке могут появиться смартфоны с аккумуляторами ёмкостью до 8000 мАч. Компания Realme уже работает над устройствами с такими батареями, хотя сроки их выхода пока неизвестны. Помимо Realme, другие производители, такие как Redmi и OnePlus, также планируют выпустить модели с аккумуляторами ёмкостью 7000 мАч.

Современные технологии, такие как кремний-углеродные батареи, уже позволяют увеличить плотность энергии без увеличения размеров аккумуляторов. Это подтверждается примером флагмана iQOO 13, который оснащён батареей на 6150 мАч, сохраняя при этом прежние размеры.

Таким образом, в 2025 году мы можем ожидать появления смартфонов среднего класса с высокоёмкими аккумуляторами, обеспечивающими длительное время автономной работы.