Лариса Гузеева стала ведущей программы «Новогодняя ночь» на Первом канале

На «Мосфильме» кипят съёмки новогодней программы «Новогодняя ночь на Первом. 30 лет вместе», которая будет показана в ночь с 31 декабря на 1 января на «Первом канале». Ведущей шоу стала известная актриса и телеведущая Лариса Гузеева, которая уже 16 лет радует зрителей программой «Давай поженимся!», сообщает kp.ru. В шоу также примут участие известные телеведущие Дмитрий Борисов, Юлия Барановская, Екатерина Стриженова и Светлана Зейналова.

Гузеева выразила надежду, что программа создаст атмосферу веселья для зрителей всех возрастов. В своём обращении она пожелала всем, кто ещё не нашёл вторую половинку, обрести семейное счастье в 2025 году. «С наступающим Новым годом! Пусть чудо обязательно сбудется», — сказала она.

Для съёмок программы Лариса Гузеева выбрала нарядный пиджак из серебряных пайеток, изготовленный на заказ. По совету стилистов она решила встретить год Змеи в блестящем, но не ярком наряде. Однако вес жемчужных нитей, дополняющих её образ, вызвал болевые ощущения в шее, и телеведущей потребовался визит массажиста. Несмотря на это, Гузеева осталась в отличном настроении и готовится к предновогодним хлопотам. Новогоднюю ночь Лариса Андреевна планирует провести дома, приготовив традиционные блюда: оливье и селёдку под шубой.

«Новогодняя ночь на Первом канале» — это российская телепрограмма, которая выходит в праздничную ночь и повторяется позже.