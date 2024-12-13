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Регион
13 декабря, 11:22

В Москве осудили курьеров, которые пытались вывезти из России 36 слитков золота

Организованная преступная группа пыталась незаконно вывезти из России в Объединенные Арабские Эмираты 36 золотых слитков, стоимость которых превышала 500 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно материалам дела, в данной преступной схеме участвовали две группы. Одна из них планировала вылететь из Москвы в Ереван, намереваясь пересечь российскую границу по зеленому коридору, выдавая золотые слитки за личные вещи. Вторая группа также должна была вылететь из Москвы, но направлялась в Дубай. Ее участники собирались пересечь границу с ручной кладью, содержащей личные предметы.

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Первой группе предстояло передать золотые слитки второй, после чего злоумышленники намеревались скрыть золото от таможенных служб и отправиться в Дубай. Однако они не смогли завершить свой план, так как были задержаны.

Суд в Москве приговорил четырех участников дела к срокам лишения свободы до 7 лет и 5 месяцев. Они частично признали свою вину, не согласились с приговором и подали апелляцию.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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