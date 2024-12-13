76-летняя бабуля больше суток мёрзла в ванной, пока подруга не подняла на её поиски полицию
В Крыму пенсионерка больше суток пролежала в ванной, её спас участковый
В Сакском районе Крыма 76-летняя пенсионерка больше суток пролежала в холодной ванной. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.
«Оказалось, что женщина, принимая горячую ванну, потеряла сознание, а когда пришла в чувство, то не смогла самостоятельно подняться на ноги и пролежала больше суток в холодной воде, не сумев даже позвать на помощь», — рассказали в пресс-службе.
Одна из подруг женщины забеспокоилась, когда та долго не выходила на связь, и обратилась в дежурную часть. Участковый приехал на место и обнаружил бабушку в ванной. Он вызвал бригаду медиков, а пока скорая была в пути, оказал ей квалифицированную медицинскую помощь, что спасло ей жизнь.
«Старшему лейтенанту полиции Максиму Нурузбаеву, участковому уполномоченному полиции, объявлена благодарность», — отметили в МВД.
Похожий случай произошёл накануне в Рязани. Там волонтёры нашли пропавшую женщину парализованной в собственной ванной. Отряд добровольцев получил срочную заявку о пропаже вчера, вскрыв замок, они нашли пострадавшую, достали её из ванной и транспортировали её в машину скорой медицинской помощи, где ей оказали всю необходимую помощь и отвезли в больницу.
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