76-летняя бабуля больше суток мёрзла в ванной, пока подруга не подняла на её поиски полицию

В Сакском районе Крыма 76-летняя пенсионерка больше суток пролежала в холодной ванной. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

«Оказалось, что женщина, принимая горячую ванну, потеряла сознание, а когда пришла в чувство, то не смогла самостоятельно подняться на ноги и пролежала больше суток в холодной воде, не сумев даже позвать на помощь», — рассказали в пресс-службе.

Одна из подруг женщины забеспокоилась, когда та долго не выходила на связь, и обратилась в дежурную часть. Участковый приехал на место и обнаружил бабушку в ванной. Он вызвал бригаду медиков, а пока скорая была в пути, оказал ей квалифицированную медицинскую помощь, что спасло ей жизнь.

«Старшему лейтенанту полиции Максиму Нурузбаеву, участковому уполномоченному полиции, объявлена благодарность», — отметили в МВД.