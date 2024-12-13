Раскрыт гонорар Алексея Воробьёва за редкие выступления в России

Переезд Алексея Воробьёва в США не только изменил его жизнь, но и значительно повлиял на карьеру. Живя в Лос-Анджелесе, певец стал редким гостем на российской сцене. Это существенно повысило стоимость его выступлений в родной стране. По словам продюсера и шоумена Сергея Дворцова, гонорар артиста за одно выступление в России составляет от 7 до 9 миллионов рублей. Музыканта безумно рады видеть на родине, особенно его поклонницы, это делает его концерты особенно ожидаемыми.

Как сообщает портал «Страсти», Воробьёв впервые приехал в США более десяти лет назад и столкнулся с множеством трудностей на пути к успеху. Например, он толком не знал английского языка. Ещё одной из таких преград стал инсульт, перенесённый в 2013 году после дорожно-транспортного происшествия. Оно временно замедлило движение певца к успеху в Голливуде. Однако артист не сдался и продолжал упорно работать. Он смог заключить музыкальный контракт с одним из ведущих продюсеров, RedOne, который известен сотрудничеством с Леди Гагой. Это стало важным шагом в карьере Алексея.

Сергей Дворцов подчеркнул, что редкие визиты Воробьёва в Россию делают его концерты особенно значимыми. «Его безумно рады видеть в РФ, он любимчик всех девочек», — заявил продюсер. Певец научился правильно оценивать свою популярность в шоу-бизнесе и выбирать подходящие проекты. Это позволяет ему сохранять высокий уровень дохода даже при редких выступлениях. Алексей доказал, что настойчивость и трудолюбие могут привести к успеху, даже если путь к нему долгий и тернистый.