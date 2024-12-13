Останки рабов нашли около дома 7-го президента США Эндрю Джексона

Во время археологических раскопок, проводимых на территории владений седьмого президента США Эндрю Джексона, были обнаружены человеческие останки, которые, как установлено, принадлежат невольникам. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда Джексона.

Команда археологов после тщательного исследования пришла к выводу, что найденные захоронения относятся к рабам, проживавшим в усадьбе «Эрмитаж». Она была домом бывшего президента и находится в Нэшвилле, штат Теннесси. На данный момент специалисты обнаружили примерно 28 могил, разбросанных по территории раскопок, площадь которой составляет примерно 3,5 квадратных километра. Само кладбище находится на расстоянии около 300 метров от дома Джексона.

«Мы определили 28 предполагаемых мест захоронения, но не все из них могут быть подлинными могилами. Возможно также, что существуют захоронения в местах, которые мы ещё не исследовали из-за различных экологических и других факторов. Это лишь начало нашей работы здесь», — заявил президент и исполнительный директор фонда Джейсон Р. Зэйджак, комментируя находку.

Пэм Кобан, председатель правления фонда, отметила, что это захоронение станет одним из ключевых образовательных объектов, которые займут центральное место в рассказе об «Эрмитаже». Она заверила, что экспозиция будет оформлена с максимальным уважением к найденным останкам и представлена как место для глубинных размышлений о трагической истории рабовладельческого прошлого США.

Эндрю Джексон стал президентом, победив Джона Куинси Адамса, в ходе кампании 1828 года. На этих выборах Джексон сформировал коалицию, которая превратилась в Демократическую партию. Политик пробыл на посту два срока — с 1829 по 1837 годы.