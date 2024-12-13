Григорий Лепс назвал Shaman человеком года на премии «Золотой граммофон»

На церемонии вручения премии «Золотой граммофон», состоявшейся на столичной площадке «ВТБ Арена», народный артист России Григорий Лепс назвал Ярослава Дронова, более известного под сценическим именем SHAMAN, человеком года.

Певец, отвечая на вопрос журналистов о том, кто, по его мнению, заслуживает этого звания, без лишней скромности заявил: «Это Ярослав Дронов».

Премия «Золотой граммофон» была учреждена радиостанцией «Русское радио» и проводится ежегодно с 1996 года. Награда представляет собой статуэтку в виде граммофона, выполненную из серебра и золота, и вручается в Москве и Санкт-Петербурге. Премия является значимым событием в мире российской музыки, и признание Ярослава Дронова «человеком года» подтверждает его вклад в развитие музыкальной индустрии и популярность среди слушателей.

Ярослав Дронов, известный своими яркими выступлениями и эмоциональной манерой исполнения, недавно пережил трудный период. На первом концерте в Липецке после смерти своего пресс-секретаря он не смог сдержать слёз на сцене, что вызвало волну поддержки и сочувствия среди поклонников. Этот эмоциональный момент подчеркнул его искренность и глубину переживаний, что, возможно, и стало одной из причин, по которой Лепс выделил его среди других артистов. SHAMAN стал известен широкой аудитории в 2022 году благодаря своим патриотическим песням, таким как «Встанем» и «Я русский».