Малышева призвала россиян обследовать организм при устойчивом повышении давления

Известная врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале обратила внимание россиян на важность обследования организма при устойчивом повышении артериального давления. Выпуск с её рекомендациями доступен на сайте телеканала.

Малышева подчеркнула, что повышенное давление может быть следствием проблем с внутренними органами, в частности, с почками. Она объяснила, что если высокое давление сохраняется длительное время, это может привести к серьёзным осложнениям, таким как инсульт.

Особое внимание Малышева уделила ситуации, когда стандартное лечение не приносит результатов. «Если на двух таблетках давление не купируется, и врач вынужден назначать дополнительные лекарства, врач обязан вас проверить. Если он этого не знает, вы должны проверить себя», — заявила она. В таких случаях врач рекомендует пройти обследование почек, сдать анализы на уровень холестерина и регулярно посещать кардиолога.

Эти меры, по словам Малышевой, помогут выявить скрытые проблемы и предотвратить развитие серьёзных заболеваний. Она также отметила, что ранняя диагностика и своевременное лечение могут значительно улучшить качество жизни и снизить риск осложнений, связанных с высоким давлением.

Елена Малышева также является профессором Российского университета медицины Министерства здравоохранения Российской Федерации, что подчёркивает её высокий профессиональный статус и глубокие знания в области медицины. Врач также активно занимается благотворительностью и основала Благотворительный фонд поддержки достижений в области медицины «Призвание», целью которого является содействие развитию медицинской науки и помощь нуждающимся в лечении.