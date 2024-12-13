Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 декабря, 12:21

Японские учёные начали испытания по выращиванию новых зубов

Исследователи придумали, как вырастить новые зубы. Обложка © freepik.com / jcomp

Исследователи придумали, как вырастить новые зубы. Обложка © freepik.com / jcomp

Японские учёные представили революционную методику, она позволяет стимулировать рост нового набора зубов. Это актуально пациентам с аплазией — состоянием, при котором отсутствует шесть и более зубов. Разработка вызывает как восторг, так и множество вопросов на тему функциональности и эстетики новых зубов, пишет агентство Франс Пресс (AFP) со ссылкой на эксперта.

В мае группа исследователей из Медицинского исследовательского института при Больнице Китано в Осаке объявила о планах начать клинические испытания. В октябре в больнице Киотского университета стартовали первые тесты, в которых участвуют мужчины в возрасте от 30 до 65 лет — у них отсутствует один или более моляров. Испытания проводятся на людях без видимых проблем со здоровьем, это должно обеспечить чистоту эксперимента.

Клинический профессор эндодонтии из университета Гонконга Чэнфэй Чжан отметил: «Утверждение о том, что у людей есть скрытые зубные зачатки, способные производить третий набор зубов, является одновременно революционным и спорным». Он подчеркнул, что результаты экспериментов на животных вызывают вопрос, смогут ли регенерированные зубы полноценно заменить отсутствующие. Чжан также предостерёг, что успехи, достигнутые на животных, не всегда гарантируют аналогичные результаты у людей.

Несмотря на все сомнения, если методика окажется успешной, это может привести к значительным изменениям в стоматологии и улучшить качество жизни людей с аплазией. Однако до окончательных выводов необходимо провести множество исследований, чтобы убедиться в безопасности и эффективности метода.

В США 17-летний подросток умер после удаления зуба мудрости
В США 17-летний подросток умер после удаления зуба мудрости

Ранее стоматолог рассказал, когда нельзя устанавливать импланты зубов. По словам медика, приём химиопрепаратов и лечение онкологических заболеваний считается противопоказанием. Также имеет значение наличие некоторых форм сахарного диабета и психических расстройств. В этом случае поставить имплант не получится.

Валентина Раппопорт
  • Новости
  • Япония
  • Новости науки
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar