Японские учёные начали испытания по выращиванию новых зубов

Японские учёные представили революционную методику, она позволяет стимулировать рост нового набора зубов. Это актуально пациентам с аплазией — состоянием, при котором отсутствует шесть и более зубов. Разработка вызывает как восторг, так и множество вопросов на тему функциональности и эстетики новых зубов, пишет агентство Франс Пресс (AFP) со ссылкой на эксперта.

В мае группа исследователей из Медицинского исследовательского института при Больнице Китано в Осаке объявила о планах начать клинические испытания. В октябре в больнице Киотского университета стартовали первые тесты, в которых участвуют мужчины в возрасте от 30 до 65 лет — у них отсутствует один или более моляров. Испытания проводятся на людях без видимых проблем со здоровьем, это должно обеспечить чистоту эксперимента.

Клинический профессор эндодонтии из университета Гонконга Чэнфэй Чжан отметил: «Утверждение о том, что у людей есть скрытые зубные зачатки, способные производить третий набор зубов, является одновременно революционным и спорным». Он подчеркнул, что результаты экспериментов на животных вызывают вопрос, смогут ли регенерированные зубы полноценно заменить отсутствующие. Чжан также предостерёг, что успехи, достигнутые на животных, не всегда гарантируют аналогичные результаты у людей.

Несмотря на все сомнения, если методика окажется успешной, это может привести к значительным изменениям в стоматологии и улучшить качество жизни людей с аплазией. Однако до окончательных выводов необходимо провести множество исследований, чтобы убедиться в безопасности и эффективности метода.