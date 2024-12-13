Украина оказалась перед историческим выбором и должна побороться за своё будущее с Россией, изгнав «демонов политического украинства» и перестав делать ставку на «инаковость». Об этом написал в своей статье для журнала «Международная жизнь» замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Сегодня перед Украиной стоит выбор — быть с Россией или вовсе исчезнуть с карты мира. При этом от украинцев не требуется класть «ни душу, ни тiло» за свою свободу. Им следует усмирить гордыню «инаковости», отказаться от противопоставления себя общерусскому проекту и изгнать демонов политического украинства», — подчеркнул Медведев.

Зампред Совбеза считает задачей Москвы помочь жителям Малороссии и Новороссии построить Украину без морока «украинства», а также закрепить в общественном сознании важный факт – Россия для Незалежной незаменима ни в культурном, ни в языковом, ни в политическом планах. Он убеждён, что соседняя страна навсегда исчезнет с карты мира, если продолжит следовать агрессивным русофобским курсом.