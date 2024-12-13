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Регион
13 декабря, 12:30

Медведев потребовал «изгнать демонов политического украинства»

Украина оказалась перед историческим выбором и должна побороться за своё будущее с Россией, изгнав «демонов политического украинства» и перестав делать ставку на «инаковость». Об этом написал в своей статье для журнала «Международная жизнь» замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Сегодня перед Украиной стоит выбор — быть с Россией или вовсе исчезнуть с карты мира. При этом от украинцев не требуется класть «ни душу, ни тiло» за свою свободу. Им следует усмирить гордыню «инаковости», отказаться от противопоставления себя общерусскому проекту и изгнать демонов политического украинства», — подчеркнул Медведев.

Зампред Совбеза считает задачей Москвы помочь жителям Малороссии и Новороссии построить Украину без морока «украинства», а также закрепить в общественном сознании важный факт – Россия для Незалежной незаменима ни в культурном, ни в языковом, ни в политическом планах. Он убеждён, что соседняя страна навсегда исчезнет с карты мира, если продолжит следовать агрессивным русофобским курсом.

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Также в своей публикации Медведев сообщил, что считает ошибочным подход, при котором всех жителей Украины воспринимают как украинцев, а также разделяют народы, проживающие в России и Незалежной. Свою позицию он подкрепил историческим пояснением.

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Telegram / Дмитрий Медведев

Татьяна Миссуми
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