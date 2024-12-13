Амулет из Германии изменил представление о дате появления христианства

Германские учёные, проводя раскопки во Франкфурте-на-Майне, обнаружили амулет с внутренней гравировкой, который подтверждает, что христиане присутствовали в этом регионе как минимум на 50 лет раньше, чем это предполагалось. Об этом сообщили в пресс-службе Лейпцигского центра археологии в Майнце (LEIZA).

Амулет был обнаружен в 2017 году на территории древнего захоронения в одном из районов Франкфурта-на-Майне, где в начале первого тысячелетия располагался римский город Нида. Учёные датируют его периодом с 230 по 270 годы н. э.

В 2020 году специалисты из LEIZA провели рентгеновское исследование амулета и обнаружили внутри него фольгу из серебра с тонкой гравировкой. Поскольку развернуть её без повреждения было невозможно, учёные использовали методы компьютерной томографии, чтобы создать виртуальную модель. Гравировка на латинском языке была расшифрована профессором Йоргом Штельцнером из Института имени Гёте во Франкфурте-на-Майне. Исследователь отмечает, что текст имеет сложную структуру — это свидетельствует о высоком уровне подготовки автора.

Гравировка начинается с хвалы апостолу Титу и Иисусу Христу, а также утверждает, что амулет служит защитой для человека, который предаёт себя воле Христа. «Это спасительное средство охраняет того, кто отдаёт свою жизнь Господу Иисусу Христу, Сыну Божьему», — гласит текст. Исследователи подчёркивают, что такие ранние свидетельства христианства в этом регионе ранее не встречались, что делает находку уникальной.

Кроме того, учёные отмечают, что текст на амулете является «чисто христианским», в отличие от других артефактов того времени, которые часто сочетали элементы иудейской и языческой религиозной символики. Оценка научной значимости этой находки только начинается, и ожидается, что она окажет влияние на дальнейшие исследования в области теологии и истории религий.