Мигрень и эпилепсия: Невролог предупредил россиян об опасности мигающих гирлянд

Мигающие гирлянды могут спровоцировать приступы мигрени. Об этом в беседе с Life.ru предупредил врач-невролог Рустем Гайфутдинов, объяснив работу соответствующих механизмов мозга.

Одна из провокационных проб для выявления эпилепсии, для выявления изменений во время проведения такого исследования, как электроэнцефалограмма, заключается в имитации мигания, как и на гирляндах. В шахматном порядке начинают зажигаться лампочки перед глазами, и в этот момент возникает соответствующее раздражение зрительной затылочной области, куда проецируются эти раздражения, попадающие от глаза в затылочной доле. У лиц, склонных к пароксизмальной активности, в первую очередь это эпилепсия и мигрени, возникает дополнительный фокус, очаг ирритации. Врач-невролог Рустем Гайфутдинов

Наш собеседник пояснил, что у обычного человека есть система, которая подавляет и тормозит эту нейрональную активность, в результате приступа как такового не происходит. Но у пациента с эпилепсией механизм торможения нейрональной активности не срабатывает из-за дефекта. Поэтому таким людям назначаются препараты, которые эту активность подавляют. Врач, помимо терапии, конечно же, даёт рекомендации исключить яркие мелькания зрительных образов (салюты, сварка, рябящие гирлянды и фейерверки). Это одна из общепринятых рекомендаций врачей-неврологов, чтобы предостеречь пациентов. Поэтому мигающие гирлянды могут вызвать и приступ эпилепсии и спровоцировать мигрень, пояснил эксперт.

«Точно нельзя включать и сидеть рядом с такими гирляндами, если в анамнезе эпилепсия. Пусть гирлянда горит, но на неё не стоит смотреть, особенно если нет уверенности, что это не спровоцирует припадок. Если пациент принимает препараты, и они действуют, судорожная активность подавляется. Но есть формы резистентной эпилепсии, которые плохо отвечают на препараты. В таких случаях, даже если всё правильно, мы не можем предотвратить приступы», — добавил невролог.

В первую очередь людям с эпилепсией и хронической мигренью нужно проявлять осторожность и максимально снизить риск попадания на глаза мигающих огней. Яркий свет действительно может привести к мигрени у предрасположенного к приступам человека. В основе проблемы лежат внутренние физиологические факторы, но яркий источник света может стать дополнительным катализатором и той самой каплей, что переполнила чашу, подытожил Гайфутдинов.