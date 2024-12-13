Экс-тренер сборной Китая по футболу получил 20 лет тюрьмы за коррупцию
The paper: Экс-тренер сборной КНР по футболу Ли Те приговорён к 20 годам тюрьмы
Тренера обвиняют в коррупции. Обложка © freepik.com / freepik
Бывший главный тренер сборной Китая по футболу Ли Те приговорён к 20 годам тюремного срока за коррупцию. Об этом сообщает The paper.
Приговор был вынесен 13 декабря Народным судом промежуточной инстанции города Сяньнин, расположенного в провинции Хубэй. Согласно результатам расследования, с 2019 по 2021 год Ли Те, пользуясь своим служебным положением, получил взятки на общую сумму более 7 млн долларов США.
Помимо этого, тренер прибегал к незаконным схемам, чтобы получить должность главного тренера сборной Китая. Это решение обострило и без того нешуточные вопросы, связанные с борьбой с коррупцией в китайском спортивном руководстве.
Дело Ли Те является очередным ярким примером скандалов, которые затрагивают высокопрофильных фигур в различных сферах. За последние годы китайская антикоррупционная кампания показала свою эффективность, лишив многих чиновников и госслужащих их должностей.
Борьба с коррупцией в Китае активизировалась с приходом к власти в 2012 году так называемого «пятого поколения» руководителей во главе с председателем КНР Си Цзиньпином. Это стало частью более широкомасштабной политической и социальной программы, нацеленной на очищение партийных рядов и усиление контроля над экономикой.
В рамках кампании были проведены многочисленные расследования, затронувшие не только местных чиновников, но и крупных государственных руководителей, в том числе представителей высшего эшелона власти. Некоторые из дел привели к громким судебным процессам и ужесточению законов по борьбе с коррупцией.
Пример Ли Те стал лишь частью общей картины, которая демонстрирует серьёзность подхода властей Китая. В условиях такого прессинга со стороны государства многие чиновники и бизнесмены сталкиваются с риском потери не только своих должностей, но и свободы. В то же время эти меры часто подвергаются критике со стороны международных правозащитных организаций, которые считают, что кампания может быть использована для политических целей.
Ранее министр обороны Китая попался на коррупции. Сейчас Дун Цзюнь находится под следствием.