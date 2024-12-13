Экс-тренер сборной Китая по футболу получил 20 лет тюрьмы за коррупцию

Бывший главный тренер сборной Китая по футболу Ли Те приговорён к 20 годам тюремного срока за коррупцию. Об этом сообщает The paper.

Приговор был вынесен 13 декабря Народным судом промежуточной инстанции города Сяньнин, расположенного в провинции Хубэй. Согласно результатам расследования, с 2019 по 2021 год Ли Те, пользуясь своим служебным положением, получил взятки на общую сумму более 7 млн долларов США.

Помимо этого, тренер прибегал к незаконным схемам, чтобы получить должность главного тренера сборной Китая. Это решение обострило и без того нешуточные вопросы, связанные с борьбой с коррупцией в китайском спортивном руководстве.

Дело Ли Те является очередным ярким примером скандалов, которые затрагивают высокопрофильных фигур в различных сферах. За последние годы китайская антикоррупционная кампания показала свою эффективность, лишив многих чиновников и госслужащих их должностей.

Борьба с коррупцией в Китае активизировалась с приходом к власти в 2012 году так называемого «пятого поколения» руководителей во главе с председателем КНР Си Цзиньпином. Это стало частью более широкомасштабной политической и социальной программы, нацеленной на очищение партийных рядов и усиление контроля над экономикой.

В рамках кампании были проведены многочисленные расследования, затронувшие не только местных чиновников, но и крупных государственных руководителей, в том числе представителей высшего эшелона власти. Некоторые из дел привели к громким судебным процессам и ужесточению законов по борьбе с коррупцией.

Пример Ли Те стал лишь частью общей картины, которая демонстрирует серьёзность подхода властей Китая. В условиях такого прессинга со стороны государства многие чиновники и бизнесмены сталкиваются с риском потери не только своих должностей, но и свободы. В то же время эти меры часто подвергаются критике со стороны международных правозащитных организаций, которые считают, что кампания может быть использована для политических целей.