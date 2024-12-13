Число жертв от лихорадки денге в Бангладеш превысило 540

В Бангладеш продолжается смертельная вспышка лихорадки денге, число жертв которой с начала года достигло 541 человека. По данным Главного управления службы здравоохранения страны, за последние сутки от вируса скончались пять жителей столицы Дакки, а по всей стране госпитализированы 344 новых пациента. В больницах сейчас находятся 1 840 человек с симптомами лихорадки. С начала 2024 года зарегистрировано почти 98 тысяч случаев заболевания, сообщает ТАСС.

Первая крупная вспышка денге в Бангладеш произошла в 2000 году, и с тех пор смертность от этого заболевания остаётся высокой. В 2023 году число умерших достигло 1 705 человек, а количество инфицированных составило 321 179. Вспышка денге обычно приходится на сезон муссонных дождей с июня по сентябрь, но в этом году она продолжается и после окончания сезона.

Несмотря на усилия властей по контролю за размножением комаров, которые являются переносчиками вируса, число заболевших продолжает расти. Лихорадка денге преобладает в странах с тропическим и субтропическим климатом, и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что в последние годы она стала быстро распространяющейся инфекцией.

Ежегодно регистрируется от 100 до 400 миллионов случаев заражения, однако более 80% из них протекают легко или бессимптомно. Тем не менее вирус может вызвать острое респираторное заболевание, которое может развиться в смертельное осложнение.

Рост числа больных в Бангладеш вызывает тревогу у местных властей и международных организаций. Усиленные меры по борьбе с комарами, такие как обработка территорий инсектицидами и ликвидация мест их размножения, пока не дают ожидаемого результата. Врачи продолжают работать в условиях перегруженности больниц, оказывая помощь пациентам с тяжёлыми формами заболевания.

Ситуация требует дальнейшего мониторинга и поддержки со стороны международного сообщества для предотвращения дальнейшего распространения вируса и снижения числа жертв.