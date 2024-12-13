Раскрыт секрет здоровья долгожителей из «голубой зоны» в США

Жители Лома-Линды, расположенного в Южной Калифорнии, известны своей выдающейся продолжительностью жизни. Этот город входит в так называемую «голубую зону» — регион, где люди живут дольше и здоровее, чем в среднем по миру. Исследователи изучили пищевые привычки долгожителей Лома-Линды и выявили несколько ключевых аспектов их рациона и образа жизни, сообщает SurreyLive.

Один из главных секретов долголетия местных жителей — это овсяная каша на завтрак. Мардж Джеттон, одна из долгожительниц города, поделилась, что каждый день начинает с этого блюда, запивая его сливовым соком. Овсянка, по её словам, не только сытная, но и богата питательными веществами, что делает кашу идеальным началом дня. Многие другие жители Лома-Линды также считают, что так можно поддерживать энергию и насыщать организм полезными элементами.

Диетолог Хелен Белл из Help&Advice отмечает, что овсянка способствует укреплению иммунной системы и помогает регулировать уровень холестерина, поддерживая здоровье сердца. Она также подчёркивает, что каша отлично сочетается с орехами и фруктами, что позволяет разнообразить рацион и сделать его ещё более полезным.

Помимо поедания этого блюда, жители Лома-Линды придерживаются других принципов, способствующих долголетию. Они активно ограничивают калорийность своего рациона и делают акцент на растительных продуктах. Важной частью их образа жизни является времяпрепровождение с семьёй, что, по мнению экспертов, также играет значительную роль в поддержании здоровья и благополучия.

Секреты долголетия жителей Лома-Линды заключаются в сочетании сбалансированного питания, включающего овсянку и растительные продукты, и крепких семейных связей. Эти простые, но эффективные привычки могут стать примером для всех, кто стремится к долгой и здоровой жизни.