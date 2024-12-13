Мэр Нью-Йорка вместе с полицией спустился в «квартал бездомных» в метро

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс вместе с сотрудниками полиции посетил так называемый «квартал бездомных» в метрополитене города. Об этом пишет газета The New York Post (NYP).

Речь идёт о станции метро «34-я улица — Геральд-сквер», расположенной на Манхэттене. Во время патрулирования правоохранители выявили 96 бездомных, многие из которых страдают от психических заболеваний. Однако только 16 из них согласились на предложенную помощь.

Осенью 2024 года власти города запустили инициативу, направленную на обеспечение приютом и социальными услугами людей, проживающих в метрополитене. Однако, по словам мэра, для более эффективного осуществления программы необходимо внести изменения в законодательство, чтобы предусмотреть возможность принудительного переселения людей из подземных помещений.

По данным американских СМИ, с момента запуска инициативы сотрудники полиции совместно с медработниками установили порядка 5,3 тысяч контактов с бездомными и нуждающимися жителями Нью-Йорка. Однако лишь 1,7 тысячи из них получили необходимую помощь.

Мэр Нью-Йорка подчеркнул, что городская администрация стремится улучшить условия для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, однако эти проблемы требуют комплексного подхода. «Мы не можем просто оставить этих людей на улицах или в метро. Мы обязаны предложить им помощь и обеспечивать достойные условия для жизни», — отметил Эрик Адамс.

Реализуемая программа, в свою очередь, включает не только предоставление ночлега, но и медицинскую помощь, психологическую поддержку и содействие в поиске работы. Основной целью является не просто временное решение проблемы, но и возвращение людей в нормальную социальную среду. В рамках инициативы также задействованы различные благотворительные организации, работающие с уязвимыми группами населения.