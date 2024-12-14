Глава Башкирии оценил эффективность работы своего правительства в условиях СВО

Основной костяк правительства Башкортостана будет сохранён. Об этом заявил глава региона Радий Хабиров в своём ежегодной послании к Государственному Собранию – Курултаю, пишет РИА «ФедералПресс».

Хабиров подчеркнул, что кандидатуры премьер-министра и его заместителей уже известны, и призвал депутатов поддержать их, чтобы уже на следующей неделе завершить формирование состава республиканского правительства.

Политик подчеркнул, что правительство Башкортостана доказало свою эффективность в период пандемии и в условиях СВО. Также Хабиров рассказал об итогах работы в уходящем году и о планах на следующий. Особое внимание он уделил актуальным вызовам. Глава региона уверен, что под руководством президента РФ Владимира Путина удастся мобилизовать экономику, укрепить промышленный и оборонный комплекс, а также противостоять ударам извне.