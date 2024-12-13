Четыре российских футбольных клуба попали в топ-200 рейтинга УЕФА

Четыре российские команды попали в обновлённый топ-200 клубного рейтинга Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В числе лучших российских команд оказался петербургский «Зенит», который разместился на 112-м месте в обновлённом списке. Москва представлена в рейтинге двумя клубами. «Спартак» оказался на 123-й позиции, а «Локомотив» — на 151-й. Замыкает российскую пятёрку в рейтинге «Краснодар», который расположился на 183-м месте.

Отметим, что изменения в первой тройке рейтинга УЕФА не произошли. Лидером остаётся английский «Манчестер Сити», который удерживает лидерство благодаря своему успешному выступлению в Лиге чемпионов и других международных турнирах. На втором месте, как и ранее, остаётся мадридский «Реал», а на третьей позиции стабильно находится мюнхенская «Бавария».

Важно заметить, что российские клубы с весны 2022 года по решению УЕФА не принимают участия в международных турнирах из-за политической ситуации и санкций, наложенных на Российскую Федерацию. Это означает, что отечественные клубы лишены возможности зарабатывать баллы в таблице коэффициентов, что затрудняет их продвижение в рейтинге.

Нынешнее положение объясняется тем, что коэффициенты, начисленные на основе успешных выступлений команд в предыдущие годы, ещё продолжают действовать. Важно, что без участия в международных турнирах российские клубы не могут набрать новые очки и улучшить позиции в будущем.

Рейтинг клубов УЕФА учитывает результаты команд в соревнованиях за последние пять лет. К сожалению, это означает, что в ближайшие годы российские клубы могут значительно уступить зарубежным из-за санкций и давления.