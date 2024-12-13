Минздрав предложил ограничить продажу и рекламу самогонных аппаратов

Минздрав России выступил с инициативой ограничить розничную продажу самогонных аппаратов. Эта мера рассматривается в рамках государственной концепции по снижению потребления алкоголя, утверждённой правительством России. Программа рассчитана до 2030 года.

Предложения Минздрава включают в себя регулирование оборота самогонных аппаратов, в том числе ограничение их розничной продажи в зависимости от производительности. Также запрет будет действовать на дистанционную торговлю и рекламу этих устройств. Целью этих мер является снижение уровня потребления алкоголя среди россиян.

Крепость самогона варьируется от 35 до 60 градусов, он производится в домашних условиях путём перегонки спиртосодержащей массы. С 1999 года в России отсутствует уголовная и административная ответственность за самогоноварение, однако производство этого напитка разрешено исключительно для личных нужд.

Представители Минздрава подчёркивают, что разработка законодательных предложений по ограничению торговли самогонными аппаратами направлена на улучшение общественного здоровья и снижение уровня зависимости от алкоголя в стране. Ведомство считает, что ограничение доступности оборудования для производства крепких алкогольных напитков может стать одним из эффективных шагов в борьбе с этой проблемой.

Специалисты Минздрава надеются, что новые меры помогут снизить уровень потребления алкоголя в России. Это также поможет уменьшить социальные проблемы, связанные с употреблением спиртных напитков.