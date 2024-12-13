Почти 90 бойцов ВСУ сдались в плен российским войскам

Украинские военнослужащие продолжают сдаваться в плен на всех участках фронта. За последнюю неделю добровольно сложили оружие 87 солдат ВСУ. Такими данными поделились в Минобороны РФ, комментируя последние итоги боевых действий.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 87 украинских военнослужащих», — говорится в заявлении.