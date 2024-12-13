ВСУ объявили охоту на грозное российское оружие с адским огнём и текучей взрывной волной

Российская тяжёлая огнемётная система (ТОС) «Солнцепёк» способна уничтожить всё благодаря своей всепроникающей силе, после чего штурмовики ВС РФ беспрепятственно занимают любую украинскую позицию. Об этом рассказали в «Ростехе».

ТОС «Солнцепёк». Видео © Минобороны РФ

«Если от осколочно-фугасных снарядов есть шанс спастись в окопе, ДОТе или подвале здания, то для ТОС это не препятствие. Поражающий эффект термобарических боеприпасов — всепроникающий. Боеприпас «Солнцепёка» создаёт очень высокую температуру, сжигая всё, что в принципе может сгореть», — говорится в заявлении.

Боеприпас системы уникален тем, что разбрасывает специальную термобарическую смесь и подрывает её, в результате чего случается объёмная детонация с мощной ударной волной. Всё это не сравнимо с эффектом от обычного снаряда, отметили в организации. При этом разрывная волна «Солнцепёка» способна проникнуть в любую щель, поэтому укрыться от неё невозможно. В «Ростехе» добавили, что знают о приказе ВСУ «охотиться» на данное оружие. Однако случаи вывода системы из строя единичны. И предприятие регулярно поставляет новые партии «Солнцепёков».