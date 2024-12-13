В США нашли аудиокассеты с неизданными песнями Майкла Джексона

Житель штата Калифорния нашёл на заброшенном складе в долине Сан-Фернандо 12 кассет с неизданными записями Майкла Джексона. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

56-летний Грегг Масгроув, сделавший находку, рассказал, что узнал о складе от знакомого, который приобрел это помещение. По его словам, прежде оно принадлежало музыканту и продюсеру Брайану Лорену. Масгроув отметил, что, посетив фанатские сайты, он выяснил, что некоторые из этих записей могли уже попасть в сеть, и даже несколько треков стали доступны публике.

Одна из пленок, по словам Масгроува, содержит запись беседы между Джексоном и Лореном. «Когда я слушаю это, у меня мурашки по коже, потому что никто до сих пор не слышал этих разговоров. Это потрясающе: услышать, как Майкл Джексон шутит и общается, это было настоящим открытием», — делится он впечатлениями.

В числе неизданных треков есть песня Don’t Believe It, которую, как предполагается, Джексон записал в ответ на слухи и обвинения, распространявшиеся о нем в 1990-х годах. Одной из самых интересных находок в коллекции оказалась запись Truth on Youth, на которой Джексон читает рэп вместе с LL Cool J.

Масгроув попытался продать найденные кассеты владельцам авторских прав на музыку Джексона, однако они отказались от сделки. В связи с этим калифорниец планирует предложить коллекцию на аукционах.

Неизданные треки, найденные Масгроувом, могут стать ценным дополнением к архиву Джексона и предоставить любителям его музыки редкую возможность услышать ранее неизвестные композиции. Одновременно эта находка вызывает вопросы о том, сколько ещё подобных записей может скрывать мир музыки.