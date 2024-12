В США нашли аудиокассеты с неизданными песнями Майкла Джексона

Житель штата Калифорния нашёл на заброшенном складе в долине Сан-Фернандо 12 кассет с неизданными записями Майкла Джексона. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В числе неизданных треков есть песня Don’t Believe It, которую, как предполагается, Джексон записал в ответ на слухи и обвинения, распространявшиеся о нем в 1990-х годах. Одной из самых интересных находок в коллекции оказалась запись Truth on Youth, на которой Джексон читает рэп вместе с LL Cool J.