В Таиланде прошла первая сессия по продвижению инвестиционного потенциала России

12 декабря в Бангкоке проходила первая выездная сессия по продвижению бизнес- и инвестиционного потенциала России. За организацию отвечал фонд Росконгресс при поддержке посольства РФ и торгового представительства страны в Таиланде. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Участие в мероприятии принимали представители госструктур, СМИ, деловых объединений и бизнеса Таиланда, работающих в сфере IT, здравоохранения, девелопмента, промышленности, энергетики, ритейла, АПК, туризма и других. Спикеры сессии отметили, что товарооборот между РФ и Таиландом в 2023 году составил 1,5 млрд долларов, однако и это значение хотят превзойти путём системного диалога.

«Взаимодействие со странами АСЕАН было и остаётся одним из приоритетов государственной политики России. Бизнес Таиланда уже участвует в мероприятиях Фонда Росконгресс: например, в 2023 году Восточный экономический форум посетили председатель Федерации промышленности Таиланда Криенгкрай Тхиеннукун и представители 157 компаний из различных отраслей, включая энергетику и ИТ, а в 2024 году на Российском туристическом форуме «Путешествуй!» Таиланд представил масштабную экспозицию», – сообщил директор фонда Росконгресс Александр Стуглев.

В организации отметили, что Москва предлагает Таиланду выгодные условия для ведения бизнеса. К примеру, особые экономические зоны, налоговые льготы и упрощённый порядок административных процедур. Королевство также заинтересовано в российском экспорте и привлечении туристов.

Посол РФ в Таиланде Евгений Томихин подчеркнул, что страны крепко сотрудничают в разных стратегических направлениях, а также обсуждают вопросы правоохранительной сферы по линии советов безопасности. Кроме того, изучается возможность заключения договора о зоне свободной торговли между Королевством и ЕАЭС. Вместе с тем между странами существует несколько проектов в науке, образовании и культуре.

«Мы получаем множество запросов как от российского, так и от таиландского бизнеса на сотрудничество. Для эффективного взаимодействия сегодня как никогда важен диалог, чтобы найти решение общих вызовов. Именно поэтому бизнесу Таиланда необходимо участвовать в российских мероприятиях, в том числе мероприятиях Фонда Росконгресс: чем больше компаний станут участниками, тем больший потенциал сотрудничества мы получим», –сказал торговый представитель РФ в Таиланде Юрий Лыжин.