Кучеров опередил Капризова в борьбе за титул лучшего бомбардира НХЛ

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан первой звездой прошедшего игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

В матче против «Калгари Флэймз» (8:3) Кучеров продемонстрировал великолепную игру, забросив шайбу и сделав пять результативных передач. Эта игра стала знаковой для него, так как спортсмен во второй раз в карьере набрал шесть очков за одну встречу. Впервые Кучерову удалось достичь такого результата ещё в ноябре 2023 года, когда в матче с «Каролина Харрикейнз» (8:2) хоккеист также получил шесть очков.

В текущем сезоне Кучеров продолжает демонстрировать отличные результаты. На его счету уже 44 (14+30) очка, что позволяет спортсмену занять второе место в списке лучших бомбардиров лиги. Лидером по остаётся Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш», у которого в активе 47 очков. При этом Кучеров продолжает набирать форму, что даёт основания предполагать, что он может вскоре догнать «противника» и побороться за первое место в гонке бомбардиров.

Среди других отличившихся игроков второго игрового дня выделяется Скотт Лоутон, форвард «Филадельфия Флайерз». Он сделал покер в матче против «Детройт Ред Уингз» (4:1). Лоутон стал настоящим героем игры, продемонстрировав высокий уровень мастерства и точности, забив четыре гола и значительно укрепив позиции команды. Такой результат стал редкостью в НХЛ и вызвал восторг у поклонников хоккея.

Третьей звездой дня был признан нападающий «Питтсбург Пингвинз» Брайан Раст. В его активе хет-трик и голевая передача в игре с «Монреаль Канадиенс» (9:2). Этот великолепный результат стал залогом убедительной победы его команды и доказательством того, что Раст продолжает набирать форму после нескольких менее удачных сезонов. Его хет-трик был важным моментом в игре и стал одним из ярких событий прошедшего дня в НХЛ.