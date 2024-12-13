Учёные выяснили, что фитоэстрогены солодки уральской омолаживают кожу женщин

Коллектив учёных из Швеции во главе с Нахидой Амини исследовал экстракт Glycyrrhiza uralensis (уральской солодки) и выявил, как содержащиеся в нём фитоэстрогены влияют на состояние кожи. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Cosmetic Dermatology.

Прочность, толщина и эластичность кожи зависят преимущественно от коллагена I и III типов. Дисбаланс между их синтезом и разрушением способствует преждевременному старению кожи. Важную роль в поддержании этого равновесия играют гормоны, включая эстроген. Падение его уровня, особенно в период менопаузы, ухудшает состояние кожи, приводя к её истончению, появлению морщин и дряблости.

Исследования свидетельствуют, что в первые пять лет после наступления менопаузы количество коллагена I и III типов уменьшается на 30%, а заместительная гормональная терапия может повышать его уровень. Чтобы избежать побочных эффектов, чаще всего применяют местные гормональные препараты.

Перспективными в этом контексте являются фитоэстрогены — растительные соединения, структура которых напоминает эндогенные эстрогены. Уральская солодка широко используется в традиционной китайской медицине из-за высокой концентрации в ней фитоэстрогенов, таких как ликвиритигенин и его гликозиды. Шведские учёные смогли выявить механизм воздействия экстракта солодки на кожу через исследования in vitro и in vivo.

Итоги экспериментов показали, что экстракт уральской солодки существенно увеличивает экспрессию генов коллагена I и III типов и на 70% повышает уровень проколлагена I. Также он ингибирует образование матриксной металлопротеиназы-1, которая разрушает коллаген, сокращая её количество в дерме на 40%.

В исследовании in vivo участвовали 46 женщин от 32 до 70 лет. Они наносили на кожу лица дважды в день препарат с 1% экстрактом уральской солодки на одну половину лица и плацебо на другую. Через 56 дней показатели плотности их кожи улучшились на 24% по сравнению с плацебо и на 44% по сравнению с активным веществом.

Кроме того, исследование подтвердило стабильность экстракта в условиях окружающей среды, что делает его потенциально полезным для местного применения.