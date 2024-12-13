Артемий Лебедев рассказал о проблемах с российским паспортом

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев сообщил, что его паспорт оказался недействительным. О проблемах с документом он вспомнил во время выпуска новостей, который доступен в его соцсети «ВКонтакте».

Лебедев рассказал, что его не пустили в здание Смольного института в Санкт-Петербурге, так как на входе выяснилось, что с его паспортом есть проблемы. Полицейские на входе заявили, что документ блогера является недействительным.

Дизайнер объяснил, что когда он много путешествовал, то получал по три загранпаспорта в год, и в его российском паспорте ставились соответствующие отметки. Когда места для отметок закончилось, их начали ставить на последнюю страницу, где прописаны правила использования паспорта. Лебедев отметил, что этого делать нельзя.

«Наш паспорт — довольно [глупый] документ, который никогда не был продуман с точки зрения алгоритмов и использования. Там куча пустых страниц, на которых ничего нельзя ставить. Неясно, [для чего] они нужны. А если штамп в паспорте ставят куда попало, то считается, что твой паспорт с этого момента недействителен», — поделился своими размышлениями Лебедев.

Блогер порекомендовал россиянам бережнее обращаться со своими паспортами и тщательно следить за отметками в них. Ранее Артемий Лебедев поделился историей о том, как он случайно перепутал полицейских с телефонными мошенниками, поскольку они пытались связаться с ним с незнакомых номеров.

Блогер сообщил, что начал получать звонки с неизвестного номера. На другом конце провода представились сотрудником полиции, что часто встречается у мошенников, которые пытаются обмануть людей ради получения личной информации или денег. Поэтому Лебедев отказывался беседовать и блокировал номера. Позднее во время прогулки по городу к Лебедеву подошёл мужчина, показал удостоверение полиции и поинтересовался, почему же блогер «бегает» от них.