Главную новогоднюю ёлку Петербурга весом около 10 тонн срубили в Ленобласти

Ёлку, которая украсит Дворцовую площадь к Новому 2025 году, срубили в Выборгском районе Ленинградской области. Выбранное дерево отличается идеально ровным стволом и аккуратными ветвями. Об этом сообщает 78.ru.

Ель весит около 10 тонн, а её высота достигает 33 метров. Однако, чтобы дерево лучше вписалось в атмосферу городской площади и выглядело более гармонично, ствол немного подрежут, а ветви расположат ниже, поэтому крона станет более пушистой.

Зелёная красавица, которая будет украшать историческое сердце Санкт-Петербурга, росла в лесах Выборгского района более ста лет. Теперь на её месте находится новый молодой саженец. Интересно, что в том же лесничестве срубили ещё одну ёлку, которая отправится в Кронштадт. В этом городе её также установят на главной площади, и она станет украшением для местных жителей в Новый год.

Как и в прошлом году, ёлку на Дворцовой площади украсят в ретростиле, вдохновлённом традициями 50-60-х годов XX века. Этот период известен яркими и оригинальными новогодними игрушками.

На главной ёлке города появятся флажки, серпантин и старинные лампочки. Вдобавок к этому появятся игрушки в виде шаров, маленьких домиков, снеговиков, лошадок и щелкунчиков. На самой макушке ёлки установят пятиконечную звезду — традиционный символ, который украшает праздничное дерево в разных странах.

Работы по оформлению ёлки начнутся сразу после того, как дерево доставят на Дворцовую площадь. Весь процесс займет восемь дней. Дизайнеры создадут по-настоящему волшебную атмосферу, которая будет радовать горожан и туристов на протяжении всей новогодней ночи и праздников.