Задержанный с наркотиками Лукашенко заявил, что полицейские подбросили ему закладку
SHOT: Член избиркома Лукашенко заявил, что ему подбросили наркотики
Член избиркома Дмитрий Лукашенко, задержанный наркотиками в Москве, утверждает, что полицейские подбросили ему закладку во время ареста. Об этом SHOT сообщила адвокат Диана Житарь.
Она отметила, что подзащитного, возможно, хотели скомпрометировать из-за его профессиональной деятельности. Сам Лукашенко также предоставил подробные показания по этому поводу. В настоящее время, по словам адвоката, проводится доследственная проверка.
Ранее Life.ru сообщал, что в Москве был задержан член избиркома Дмитрий Лукашенко, когда он забирал закладку с наркотиками. У него было конфисковано примерно 9 граммов амфетамина. Полиция вышла на его след после того, как политик сделал заказ через Даркнет. В отношении члена избиркома возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ, касающейся незаконного оборота наркотиков.
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