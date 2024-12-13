Задержанный с наркотиками Лукашенко заявил, что полицейские подбросили ему закладку

Член избиркома Дмитрий Лукашенко, задержанный наркотиками в Москве, утверждает, что полицейские подбросили ему закладку во время ареста. Об этом SHOT сообщила адвокат Диана Житарь.

Она отметила, что подзащитного, возможно, хотели скомпрометировать из-за его профессиональной деятельности. Сам Лукашенко также предоставил подробные показания по этому поводу. В настоящее время, по словам адвоката, проводится доследственная проверка.