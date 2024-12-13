Российский семиклассник в сочинении на английском назвал своим кумиром экстремиста-неонациста

В одной из школ Нижнего Новгорода семиклассник написал сочинение, в котором восхвалял экстремиста Дмитрия Боровикова. Инцидент произошёл в посёлке Новинки, входящем в состав областного центра.

Ребятам на дом дали задание написать сочинение по английскому языку на тему «Кем вы восхищаетесь». Парнишка долго не думая решил рассказать о своём кумире — Дмитрии Боровикове, который организовал две экстремистские группировки в 2000-х годах и был ликвидирован оперативниками в 2006 году при задержании, тогда ему был 21 год.

О сочинении узнала директриса школы. Она обратилась в городской отдел полиции №6 и рассказала о случившимся.

«Подросток ранее на учёте в ПДН не состоял. С несовершеннолетним и его законными представителями проведена профилактическая беседа», — цитирует заявление ведомства kp.ru.

В итоге родителей мальчика привлекли к ответственности по административной статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка». Материалы дела уже направили в КДН. Сам ученик заявил, что написал это ради шутки, найдя текст сочинения в интернете. Администрация школы провела с ним беседу.