Российский семиклассник в сочинении на английском назвал своим кумиром экстремиста-неонациста
В Нижнем Новгороде школьник написал сочинение, в котором восхищался неонацистом
В одной из школ Нижнего Новгорода семиклассник написал сочинение, в котором восхвалял экстремиста Дмитрия Боровикова. Инцидент произошёл в посёлке Новинки, входящем в состав областного центра.
Ребятам на дом дали задание написать сочинение по английскому языку на тему «Кем вы восхищаетесь». Парнишка долго не думая решил рассказать о своём кумире — Дмитрии Боровикове, который организовал две экстремистские группировки в 2000-х годах и был ликвидирован оперативниками в 2006 году при задержании, тогда ему был 21 год.
О сочинении узнала директриса школы. Она обратилась в городской отдел полиции №6 и рассказала о случившимся.
«Подросток ранее на учёте в ПДН не состоял. С несовершеннолетним и его законными представителями проведена профилактическая беседа», — цитирует заявление ведомства kp.ru.
В итоге родителей мальчика привлекли к ответственности по административной статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка». Материалы дела уже направили в КДН. Сам ученик заявил, что написал это ради шутки, найдя текст сочинения в интернете. Администрация школы провела с ним беседу.
Ранее стало известно, что около 650 тысяч учеников в России написали итоговое сочинение. К счастью, по содержанию оно получилось не как у школьника из Нижнего Новгорода — здесь всё намного серьёзнее. 4 декабря выпускники сдавали сочинение, чтобы в дальнейшем получить доступ к ЕГЭ.
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