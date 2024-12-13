Украинские приставы арестовали пять пар носков

Носки были выставлены на продажу на аукционе, а также на онлайн-платформе «Сетам», подведомственной Минюсту Незалежной и предназначенной для реализации имущества. Стартовой ценой установили 20 гривен (50 рублей) за пару.

Ранее завотдела исследования уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Незалежной Людмила Черенько заявила, что количество украинских граждан, чей доход ставит их на уровень крайней бедности, возросло в семь раз и достигло 9% от всего населения страны. Специалист уточнила, что официальный прожиточный минимум в стране теперь является пределом бедности. В 2024 году он составлял 2,92 тысячи гривен (около 70 долларов).