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13 декабря, 19:21

Украинские приставы арестовали пять пар носков

«Страна.ua»: В Бердичеве украинские приставы арестовали пять пар носков

В городе Бердичеве Житомирской сотрудники государственной исполнительной службы Украины арестовали пять пар носков. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Носки были выставлены на продажу на аукционе, а также на онлайн-платформе «Сетам», подведомственной Минюсту Незалежной и предназначенной для реализации имущества. Стартовой ценой установили 20 гривен (50 рублей) за пару.

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Ранее завотдела исследования уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Незалежной Людмила Черенько заявила, что количество украинских граждан, чей доход ставит их на уровень крайней бедности, возросло в семь раз и достигло 9% от всего населения страны. Специалист уточнила, что официальный прожиточный минимум в стране теперь является пределом бедности. В 2024 году он составлял 2,92 тысячи гривен (около 70 долларов).

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Svetlana8Art

Юрий Лысенко
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