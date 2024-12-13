Заброшенный 10 лет назад горнолыжный курорт снова откроется на Урале

В Челябинской области горнолыжный комплекс «Каменный цветок» снова начнет свою работу после десятилетнего перерыва. Трасса длиной 850 метров будет открыта 21 декабря. Три года назад комплекс, включая отель, был приобретён компанией «Солнечная долина».

Кадры со склона горнолыжного комплекса «Каменный цветок». Видео © VK / Горнолыжный курорт «Завьялиха»

«Протяжённость трассы 850 метров. На трассе работает бугельный подъёмник. У подножия склона будет работать кафе, прокат оборудования, инструкторы. Трасса освещена в вечернее время. Также рядом с трассой будет работать картинг», — сообщили в пресс-службе горнолыжного центра «Завьялиха».