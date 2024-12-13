Британский актёр Джуд Лоу получил звезду на Аллее славы в Голливуде

Британский актёр театра и кино Джуд Лоу удостоился звезды на знаменитой Аллее славы в Голливуде. Об этом сообщает People.

Артист стал обладателем 2798-й звезды. На торжественной церемонии его поддерживали близкие: дети Рафф и Айрис, а также супруга Филиппа Коан. В своей речи Джуд Лоу выразил благодарность семье: «Мне очень повезло, потому что рядом со мной была семья, которая разделяла и поддерживала мою страсть к актёрскому мастерству и кинопроизводству. И некоторые из этих членов моей замечательной семьи сегодня здесь. И они знают, что они значат для меня. Я очень сильно их люблю», — отметил актёр.

Джуд Лоу — один из самых талантливых и востребованных британских актёров, известный своими яркими ролями. Его карьера включает такие культовые фильмы, как «Талантливый мистер Рипли», за который он получил номинацию на премию «Оскар», и «Шерлок Холмс, в котором он сыграл доктора Ватсона. Артист также запомнился ролью молодого Альбуса Дамблдора в «Фантастических тварях» и впечатляющей игрой в сериале «Молодой папа». Лоу не ограничивается только кинематографом, он работает в театре, как на сценах Лондона, так и на Бродвее.

Аллея славы в Голливуде — одна из самых узнаваемых достопримечательностей Лос-Анджелеса. С момента открытия в 1960 году, она стала местом, где увековечены имена самых выдающихся актёров, режиссёров, музыкантов, продюсеров и других деятелей, сделавших значительный вклад в развитие кино и телевидения. На сегодняшний день на Аллее насчитывается более 2700 звёзд, каждая из которых представляет собой памятную плитку с именем знаменитости, а также иногда с символами, отражающими сферу её деятельности. Получение звезды — это важное достижение, которое становится публичным признанием вклада личности в культуру и индустрию развлечений, а сама церемония вручения часто становится значимым событиемм.