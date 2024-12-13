В Южной Африке установилась рекордная жара

С приходом лета в Южном полушарии с 1 декабря в Южноафриканской Республике установилась беспрецедентная жара. Метеорологическая служба страны передаёт, что в ряде регионов зафиксированы исторические температурные максимумы. Так, в городе Тви-Ривьере (провинция Восточный Кейп) столбик термометра достиг 45,9°C, а горячий воздух пришёл в страну из пустыни Калахари, второй по величине в Африке.

По мнению главного метеоролога службы Vox, Аннет Боты, нынешнее лето в Южной Африке, вероятно, станет самым жарким за всю историю наблюдений. В столичной провинции Гаутенг, где расположены Йоханнесбург и Претория, температура в последние два дня достигала 38°C.

В связи с экстремальными условиями власти призывают население избегать длительных прогулок в дневное время и, по возможности, оставаться дома. Специалисты рекомендуют тем, кто плохо выдерживает жару, носить на шее смоченное полотенце.

Мощные тепловые волны препятствуют приходам дождей, создавая угрозу засухи и значительным потерям урожая. Кроме того, в крупных городах страны уже наблюдаются сбои в работе электросетей и водоснабжения. В Йоханнесбурге введён режим экономии воды, и её отключают с 18:00 до 06:00. Также критическая ситуация складывается в заповедниках страны, где пересыхают источники воды, вынуждая животных преодолевать большие расстояния в поисках водопоев.

Повышение температур связано с климатическими изменениями, что подтверждают исследования метеорологов. Учёные предупреждают, что с каждым годом такие волны жары будут становиться все более частыми и интенсивными, что приведёт к дальнейшим последствиям для экосистем, сельского хозяйства и водных ресурсов региона. Международное сообщество уже обращает внимание на необходимость принятия мер по адаптации к климатическим изменениям, а также по снижению выбросов парниковых газов.