На «Госуслугах» заработали новые сервисы, упрощающие доступ для россиян

В ноябре 2024 года на «Госуслугах» появились два новых сервиса и две новые услуги, а также доработаны один сервис и три услуги. В центре внимания — удобство и доступность для граждан, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

«Фокус внимания государства направлен на человека и его потребности. На портале госуслуг постоянно запускаются новые сервисы, а также дорабатываются и улучшаются те, что уже запущены», — отметил Григоренко.

Одним из ключевых нововведений стал сервис «Жизненная ситуация», который значительно упрощает восстановление и замену документов. Теперь пользователи могут восстановить паспорт, полис ОМС, загранпаспорт, водительское удостоверение (включая международное), пенсионные документы и документы об образовании. Кроме того, сервис позволяет быстро узнать номер утерянного СНИЛС и ИНН. При смене фамилии или имени сервис помогает обновить паспортные данные и заменить другие документы, такие как загранпаспорт и военный билет.

Особое внимание уделено жителям Курской области, пострадавшим от обстрелов. На «Госуслугах» теперь доступна социальная поддержка, включая выплаты за утраченные жилые помещения и компенсации аренды для тех, кто покинул жильё из-за обстрелов.

Сервис «Цифровое строительство» получил доработки, упрощающие оформление индивидуального жилого строительства. Теперь застройщики своевременно уведомляются о пригодности земельных участков, а пользователи могут выбирать участки и проверять их пригодность в автоматизированном режиме. В разделе «Частные жилые и садовые дома» доступны ссылки на согласование архитектурно-градостроительного облика и получение архивных справок.

Также обновлены услуги, связанные с пенсионными накоплениями. В частности, теперь можно досрочно сменить негосударственный пенсионный фонд на управляющую компанию Социального фонда России или перейти из одного негосударственного фонда в другой. Эти услуги теперь включают информирование о месте хранения пенсионных накоплений и возможных потерях средств при досрочной смене фонда.

Эти нововведения являются частью федерального проекта «Государство для людей», который направлен на упрощение доступа к государственным услугам и сокращение бюрократических процедур. Ожидается, что такие меры помогут гражданам быстрее и удобнее решать важные жизненные вопросы.