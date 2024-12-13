Google представила новую операционную систему Android XR для «умных» гаджетов

Корпорация Google представила Android XR, новую операционную систему, разработанную для устройств расширенной реальности (XR), таких, как гарнитуры и умные очки. Это событие знаменует собой значительный шаг в развитии технологий виртуальной и дополненной реальности. Об этом компания сообщила в своём блоге.

Android XR предназначена для работы с различными устройствами XR, от продвинутых VR-гарнитур до простых умных очков. Система поддерживает технологии ARCore, Android Studio, Jetpack Compose, Unity и OpenXR, что облегчает разработку приложений и игр для широкого спектра устройств. Первым устройством на базе Android XR станет гарнитура смешанной реальности Samsung под кодовым названием Project Moohan, выход которой запланирован на 2025 год.

Одной из ключевых особенностей Android XR является интеграция с ИИ-моделью Google Gemini, которая обеспечивает интуитивное взаимодействие с устройствами через голосовые команды и предоставляет контекстную информацию. Gemini расширяет функциональность XR-устройств, позволяя пользователям погружаться в виртуальные среды и взаимодействовать с приложениями, такими как YouTube, Google Maps и Chrome, в иммерсивной среде.

Google также адаптировала популярные сервисы для работы в режиме XR, предлагая многооконную версию браузера и специальные модификации приложений в Google Play. Это позволяет пользователям использовать привычные мобильные и планшетные приложения на XR-устройствах без дополнительных настроек.

Android XR обещает стать важной вехой в развитии технологий XR, предлагая новые возможности для разработчиков и пользователей. Система открывает путь к созданию разнообразных устройств, которые изменят восприятие виртуального и реального мира. Компания уже начала тестирование прототипов с участием небольшой группы пользователей.