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13 декабря, 14:39

«Операция добра»: В Дагестане спасли лошадей из глиняной засады, животные в безопасности

В Дагестане вытащили лошадей из глиняной ямы с помощью автомобиля УАЗ

В Дагестане спасли лошадей, попавших в глиняную ловушку. Из жижи достали четырёх скакунов. Ещё один, к сожалению, скончался, сообщает Минсельхозпрод Дагестана. Сейчас животные находятся в безопасности.

На помощь животным пришли четверо местных жителей. Видео © Telegram / Администрация МР «Кизлярский район»

«Инцидент произошёл на землях отгонного животноводства в Кизлярском районе. На него оперативно отреагировали в МЧС, однако помощь профессиональных спасателей не потребовалась — местные жители самостоятельно вытащили животных», — говорится в сообщении.

Сообщается, что «операцию добра» провели четверо мужчин. Чтобы достать лошадей из ямы, жители воспользовались УАЗом.

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Напомним, что происшествие со скакунами случилось сегодня, 13 декабря. Пять лошадей застряли в глиняной яме. Они не могли двигаться и, соответственно, вылезти из засады. Оказалось, что спасти животных — достаточно тяжёлая задача, потому что грязь затягивала их всё больше, а также мешали плохие погодные условия.

Обложка ©

Telegram / Администрация МР «Кизлярский район»

Наталья Афонина
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