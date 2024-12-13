«Операция добра»: В Дагестане спасли лошадей из глиняной засады, животные в безопасности

В Дагестане спасли лошадей, попавших в глиняную ловушку. Из жижи достали четырёх скакунов. Ещё один, к сожалению, скончался, сообщает Минсельхозпрод Дагестана. Сейчас животные находятся в безопасности.

На помощь животным пришли четверо местных жителей. Видео © Telegram / Администрация МР «Кизлярский район»

«Инцидент произошёл на землях отгонного животноводства в Кизлярском районе. На него оперативно отреагировали в МЧС, однако помощь профессиональных спасателей не потребовалась — местные жители самостоятельно вытащили животных», — говорится в сообщении.

Сообщается, что «операцию добра» провели четверо мужчин. Чтобы достать лошадей из ямы, жители воспользовались УАЗом.