Умный пластырь: Учёные разработали новую технологию для мониторинга дыхания

Учёные из Саутгемптона разработали инновационный умный пластырь, предназначенный для диагностики проблем со здоровьем через мониторинг дыхания. Исследование, опубликованное в журнале Sensors, подчёркивает, что отслеживание дыхательных параметров может помочь в предупреждении таких заболеваний, как сепсис и COVID-19.

Во всём мире более 435 миллионов человек страдают от проблем с дыханием и связанных с этим заболеваний. Классические сенсоры часто громоздкие и неудобные, тогда как новый пластырь отличается компактностью и не требует непосредственного контакта с кожей. Он способен фиксировать едва заметные изменения в частоте дыхания с точностью до двух вдохов в минуту. Это позволяет своевременно выявлять первые признаки ухудшения состояния пациента.

Основное преимущество разработки заключается в её неинвазивности и отсутствии дискомфорта при использовании, что выгодно отличает её от других методов мониторинга, таких как маски или грудные повязки. Устройство, получившее название «Pneumorator», использует сенсоры для фиксирования изменений, связанных с расширением грудной клетки или составом лёгких.

Устройство состоит из нескольких функциональных слоёв, что обеспечивает его высокую точность. Оно может быть подключено к беспроводной сети для передачи данных непосредственно на компьютер врача. Это делает пластырь удобным инструментом для дистанционного мониторинга пациентов.

Кроме того, сенсор можно подключить к смартфону или планшету, что позволяет врачам оперативно отслеживать данные о состоянии пациента. Это может значительно улучшить качество медицинской помощи и даже спасти жизни. Умный пластырь планируют дополнительно проверять в рамках клинических испытаний, чтобы подтвердить его эффективность и надёжность.